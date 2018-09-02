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02 Eylül 2018 19:25

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği seçimleri yapıldı

Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin daha önce çıkan kavga nedeniyle iptal edilen 4.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği seçimleri yapıldı

02 Eylül 2018 19:25

Olağan Genel Kurulu sorunsuz yapıldı.


Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin 4’üncü Olağan Genel Kurulu daha önce çıkan kavga nedeniyle iptal edilmişti. Birliğin iptal edilen genel kurul seçimi bugün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.Salonun içinde ve dışında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Genel kurulda 704 üye oy kullandı. 4 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 491 oy alan Mahmut Sezer başkan seçildi.


Bir demokratik şölen içerisinde genel kurulu gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Genel kurulda iki tane başkan adayımız vardı. Yapmış olduğumuz seçim sonuçlarına göre Mahmut Sezer ve yönetim kurulu listesi kazandı. Burada kazanan sektör olmuştur. Koyun Keçi Birliği olmuştur. Üreticilerimiz seçilen arkadaşlarımıza 4 yıllık bir yetki verdiler. Bunlar da yetkilerini çok iyi ve olumlu kullanacaklar. Sektörün daha da gelişmesi daha da ileriye gitmesi için katkıda bulunacaklar“ dedi.




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