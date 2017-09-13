Damla Projesi öğrencileri Elazığ’da

Damla Projesi kapsamında 20 ilden Elazığ’a gelen gönüllü öğrenciler ve proje ekibi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile birlikte Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret etti.

Ülke olarak en büyük değerin gençler olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Gelecek vadeden ve önem verdiğimiz gençlerimiz kaliteli, dünyaya açık, değer yüklü, manevi değerlerle teçhiz edilerek yetişmesi gerçekten önemlidir. Biz dünyada hedefleri olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla dünya insanlığı için de bu konu fevkalade önemlidir. Bu saydığım değerlerle yetişmeleri ülkemizin geleceği, hedeflerimiz ve dünya insanlığı için gerçekten önemlidir” dedi.

Bu tür etkileşim programlarının gerçekten önemli olduğunu da vurgulayan Vali Kaldırım, “İçişleri Bakanlığımız da Anadolu’nun bütünleşmesi noktasında çok güzel bir proje hazırladı. 50 bin genci doğudan alıp batıya taşıyacak. Elazığ’dan da biz 2 bin gencimizi Manisa’ya göndereceğiz. Özellikle Elazığ dışına hiç çıkmamış gençlerden seçip göndereceğiz. Damla Projesi, bütünleşme ve toplumun kaynaşması açısından önemli. Farklı illeri, dokuları, geleneği olan yerleri görüp tanımak doğunun batıyla bütünleşmesi kaynaşması açısında gerçekten önemsediğimiz bir projedir” diye konuştu.

Projenin temel amacının gençlerin farklı yerlerde ve farklı bölgelerdeki yüreklere dokunmaları olduğunu dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sedat Acar, ülkenin farklı illerinden gelen gençleri Elazığ’da ağırlamaktan ve Elazığ’ı tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Programın ardından proje gönüllüleri tarafından Vali Kaldırım’a plaket takdim edildi.