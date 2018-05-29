Dast Bir Elazığ İl Koordinatörlüğüne Hayrettin Karakaya getirildi.

Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Aynı zamanda Kurucu Yönetim Kurulu üyemiz olan Hayrettin Karakaya yönetim kurulumuzun oy çokluğu ile Elazığ İl Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Elazığ İlimizin bölgede ki konumu ve gelişmişliği göz önünde bulundurulduğunda bölgede ki Sosyal Sorunlara tam temas ederek Elazığ’ımızda ki STK’larımız ile beraber, Kültür ve Ticaret etkileşiminin iki kat daha artacağı düşüncesi ile hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

Hayrettin Karakaya kimdir?

1963 Elazığ- Palu doğumlu. 1981 yılından bu yana ticaretin değişik dallarında çalışmış daha sonra Karakaya Haber adlı yerel bir gazete kurmuştur. Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star Tv Bölge temsilciliği ve Kanal E TV’de program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmıştır. Ulusal yayın yapan KANAL5 TV’de Bölgenin Sesi adlı siyasi ve bölgesel analiz programını yapmıştır . Sivil toplum kuruluşlarının değişik kademelerinde görev alarak (Askon)Anadolu aslanları İş adamları derneğinde kurucu başkan yardımcılığı PALU-DER Palu kültür ve dayanışma derneğinde halen başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Badminton Federasyonu Elazığ İl temsilcisi ile Aile ve Sosyal Politikala Bakanlığı Spor Kulübü Elazığ şubesi as başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca kurucusu olduğu Türkiye genelinde spor tesisleri ağırlıklı halı saha ve futbol sahaları yapan iki firmanın yöneticisidir.