Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (Dast-Bir) Genel Koordinatörlüğü Erzurum'dan Elazığ'a geçti.

Dast Bir'den yapılan açıklamada;" Birliğimizin daha da güçlenerek çalışmalarına hız verdiği bir dönemde bölge de ciddi çalışmalara imza atan Stk'larımızın devletine ve milletine bağlı adımlar atması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm bölge yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Bölgede yatırım ve istihdam anlamında atılacak her adıma gönüllü olarak hiçbir çıkar beklemeden gecesini gündüzüne katan bütün Stk'larımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. 2018-2019 yılı çalışma takvimimizde genel merkez görevini üstlenecek Elazığ ilimizde ki Stk'larımızın bölgede ki hiç bir ilimizi ayırt etmeden devrim yapacak çalışmalara imza atacağından hiç şüphemiz yoktur. Elazığ ilimiz bölgede özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla göz doldurmuş hızla gelişen ekonomisi ile ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Genel Koordinatörlük görevini yürütecek Elazığ İl Koordinatörümüz Hayrettin Karakaya'ya başarılar diler bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz"denildi.