2018 yılı Aralık ayına kadar hazırlanacak Bölgesel Kalkınma Raporunun, ilgili bakanlıklarla birlikte hazırlanması için ön görüşmeler ve devamında yapılması planlanan anlaşmalara başlandı. DAST-BİR Elazığ İl Koordinatörü Hayrettin Karakaya’nın bu kapsamda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığı görüşme olumlu bir şekilde neticelendi. Görüşme neticesinde,Müsteşar Tunç’ tan,‘’Sonuç odaklı ve istikrarlı adımlarla bölge geleceğine olumlu yönde etki edecek her adım için sivil toplum kuruluşları ile birlikte adım atacağız’’ açıklaması geldiği belirtildi.

"Bölge Kalkınma Raporu, çözümün kendisi olacaktır"

Bölge için hazırlanacak raporun öneminden bahseden DAST-BİR Basın Sözcüsü Efendi Sarı," DAST-BİR’in oluşumunun ardından, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek asli görevlerini üstlendikleri misyonlarına uygun bir şekilde yapmaya başladıklarına memnuniyetle şahit olmaktayız. DAST-BİR’in oluşumu ardından yaptığı açıklamalar ve attığı adımlar ile gündem oluşturmaya ve bu gündem sebebi ile şehrin kalkınmasında rol almaya başlanmıştır. Bu çalışmalarımız kapsamında, üzülerek müşahade ettiğimiz bir diğer konu ise, şimdiye kadar bölgemiz için elle tutulur bir raporun olmadığıdır. Bu birlikteliğin ve ihtiyacın neticesinde ortaya çıkan ’Bölge Kalkınma Raporu’ fikrinin hayata geçirilmesi ile hiç şüphesiz kalkınma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Alanında uzman ve saha tecrübesine sahip isimler ile neticelendirmeyi hedeflediğimiz raporumuzun sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılığın yanı sıra bölgesel yatırım planlarını da kapsamasını hedeflemekteyiz. İnşallah bu şekilde, bölge sıkıntılarına dair problemlerin çözümünde, günü birlik adımlar yerine uzun soluklu programlar çıkarılabilecektir"dedi.