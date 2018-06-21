Dast-Bir’den STK’lara ücretsiz proje danışmanlığı

Dast-Bir Elazığ İl Koordinatörü Hayrettin Karakaya, Sivil Toplum Kuruluşlarına birçok bakanlıktan ve kalkınma ajanslarından çeşitli hibeler verildiği ancak bu programlardan Elazığ’ın yeterince yararlanamadığını dile getirdi.

Dast-Bir Elazığ İl Koordinatörü Karakaya, "Bunun nedeni devlet hibe ve teşvik projelerinin hazırlanmasında zorluk çekilmesi veya bilgi sahibi olunamadığıdır. Dast-Bir yönetimi olarak, bu nedenleri ortadan kaldırmak için çalışmalar başlattık. Destek almak isteyen bütün STK’lara ücretsiz proje hazırlama ve yönetimi hakkında eğitimler vereceğiz. Geleceğin dünyası proje tabanlı kurumlarla oluşacak. Bilişim dünyasında, geleneksel yöntemlerle kurumların var olması veya yeni bir ürün ortaya koyması düşünülemez. STK’ların ortaya koyduğu projelerle ülke adına, millet adına daha nesnel verilerle faydalı çalışmalar yapması her kesimi mutlu edeceğine inanıyoruz. Ayrıca gerçekleştirilecek projelerin bölgemizin gelişmesine de oldukça katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Proje yapmak isteyip yardım almak isteyen tüm STK’lara ücretsiz olarak gerekli proje desteğini ve danışmanlığını yapacağımızı kamuoyuna duyururuz"diye bilgi verdi.