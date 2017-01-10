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10 Ocak 2017 13:50

DBP’li Başkan’a, sözde eş başkana maaş bağlamaktan 12 yıl hapis istendi

DBP’li Başkan’a, sözde eş başkana maaş bağlamaktan 12 yıl hapis istendi

10 Ocak 2017 13:50

Elazığ’ın DBP’li Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman hakkında, Cennet Ayık’ın sözde eş belediye başkanı olarak görevlendirilmesi ve 47 bin 800 lira ödeme yapması gerekçesiyle zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve sözde eş belediye başkanlığı yapan Cennet Ayık’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman ile belediye meclis üyesi Cennet Ayık ve avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti önce sanıklardan Kocaman’ı dinlendi. Kocaman ifadesinde, “Cennet Ayık, seçimlerde eş başkan olması nedeniyle, belediye başkanlığında eş belediye başkanı oldu. Bununla ilgili 4-5 ay maaş aldı ardından da bize böyle bir mevkiinin olmadığı için ödeme yapılamayacağı bildirildi” dedi.
Diğer sanık Cennet Ayık ise kendisinin eş başkan olarak seçilmesinin ardından, belediyede de eş başkan olarak görev yaptığını belirterek, “Belediyede eş başkan, başkan vekilliği ve başkan yardımcılığı ile maaş aldım. Bize gelen yazı ile böyle bir şey olmayacağı belirtildi. Sonrasında da maaş almadım” diye konuştu.

“Eş başkanlık hukuka aykırı ve usulsüzdür”
Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, sanık Cennet Ayık’ın seçimlerde meclis üyesi olarak seçildiği, ancak sonradan sözde eş belediye başkanı olarak görev aldığı ve maaşa bağlandığını belirterek, “Yapılan maaş ödemelerinin toplam 47 bin 800 lira olduğu sabittir. Ancak 5393 sayılı belediyeler kanununda eş başkanlık kadrosu bulunmamaktadır. Belediyenin meclis kararı da uygun değildir. Siyaset haricinde, tüm eş başkanlık uygulamaları geçersizdir” dedi.
Ardından, eş başkanlık durumunun hukuka aykırı bulunduğunu, usulsüz ve geçersiz olduğunu vurgulayan savcı, bu durumu göz önünde bulundurarak Belediye Başkanı Burhan Kocaman hakkında, 5018 sayılı kanun gereği belediye mallarının usulsüz olarak atanan eş başkana maaş bağlamak nedeniyle eylem ve fikir birliği ile müddet zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle TCK 247 maddesi gereğince 5 yıldan 12’yıla kadar hapis cezası isteyerek, 248/1-53 maddelerinin de uygulanmasını talep etti.
Bunun üzerine sanıkların avukatı, savcının mütalaasına katılmadıklarını, söz konusu bahsedilen zararın giderildiğini, belirterek müvekkillerinin tutuksuz olarak yargılanmasını talep etti.

“Zimmet suçunu işlemedik”
Kendisinin tutuklu olması nedeniyle mağdur edildiğini belirten sanıklardan Kocaman, “Zimmet suçunu işlemedim. Aynı zamanda öğrenciyim ve sınavlarıma giremiyorum. Ailem yurt dışında olduğu için 1 yıldır görüşemiyorum, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Sanıklardan Cennet Ayık da parti tüzüğünde eş başkanlık olduğu için, belediye deki eş başkanlığı kabul ettiğini, zimmet suçunu işlemediğini savundu.
Mahkeme heyeti sanıklar hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyarak tahliye ederken, esasa ilişkin sanık avukatının savunmasını hazırlaması için de duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



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