Dede mesleğini büyüterek fabrika kurdu

3 çocuk babası Fırat Taşkaya (41), dedesinin başlattığı ve babasının işletme haline dönüştürdüğü işi büyütme kararı aldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekle Kurumuna (TKDK) başvuru yapan Taşkaya, 450 bin liralık destekle Organize Sanayi Bölgesi’ne 950 bin liralık yatırım yaptı. Fabrika kuran Taşkaya, yaklaşık 14 kişiye de istihdam sağladı. Açtığı fabrikada dut kurusunun yanı sıra pekmezi, pestili, kömesi ve orciği üreten Taşkaya, yurt içinde birçok ile ürün göndermeye başladı. Bin 680 metrekarelik ikinci ilave tesis yapımına da başlayan Taşkaya, yurt dışına ihracat yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mesleği dedesinden geldiği için çok sevdiğini belirten Fırat Taşkaya, “Firmamız genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile çalışıyor. Bir Elazığ sevdalısı olduğum için bu mesleği seçtim. Bugün Antep’in fıstığı, Malatya’nın kayısısı varsa Elazığ’ın da dutu var. Biz bunu sadece Türkiye’ye değil, Avrupa’ya ihracat etmek istiyoruz. O yüzden 2015 yılında şehir merkezinde bulunan mevcut işletmemizi buraya taşıma planına girdik. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzden arsa tahsisine başvurduk. Başvurumuz değerlendirildi ve arsa talep tahsisimiz yapıldı. TKDK’ya projemizi sunduk. Yatırımımız yaklaşık 950 bin TL civarındaydı. 450 bin TL hibe aldık. Yaklaşık 3 yıl geçti ve kapasitemiz arttı. İlk başlarda 3 kişi çalıştırabiliyorduk. Şuanda 12-14 kişiye istihdam sağlıyoruz. En büyük istihdamı personeller hariç bölgedeki çiftçilere sağlıyoruz. Köylünün ürününü bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve ihracata yönelik tedarikçi firmayız. Bizim hedefimiz 2019-2020 yıllarında yurt dışı ihracatına başlamaktır” dedi.

Ek bir tesisin inşaatına devam ettiklerini aktaran Taşkaya, “Bin 680 metrekare olan ikinci ilave tesisimizin inşaatı devam etmektedir. Bu arada önceki yıllarda sadece bölgemizin dut kurusu üzerinde çalışıyorduk. 2016-2017 yıllarında dut pekmezi, pestili, kömesi gibi üretimleri tesisimize ilave ettik. 2018 yılının başında orcik dediğimiz cevizli sucuk üretimine de başladık. Allah nasip ederse hedefimiz Avrupa” şeklinde konuştu.