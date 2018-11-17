Demir, genç iş adamlarını UGİK'e davet etti

Genç MÜSİAD Elazığ Başkanı Ahmet Demir, 6'ncısı düzenlenecek olan Türkiye'nin ve Dünya'nın her tarafından genç girişimci ve işadamlarının katılacağı Uluslararası Genç İşadamları Kongresine Elazığlı genç iş adamlarını davet etti.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek MÜSİAD EXPO kapsamında " İşin Başında Gençler Var" sloganı ve "Gençlik, Girişimcilik Bilgi Ekonomisi" temasıyla Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) düzenlenecek. CNR Expo'da 24 Kasım'da düzenlenecek olan kongrede 5 bin genç iş adamının bir araya gelmesi bekleniyor.

Genç MÜSİAD Elazığ Başkanı Ahmet Demir'de, kentteki tüm genç iş adamlarını kongreye davet etti.

Demir açıklamasında," İş adamları için olağan üstü verim ve motivasyon kaynağı olan UGİK'e bu Yıl Türkiye'nin her yerinden genç iş adamlarımız katılacak. Elazığ'dan da katılımla tüm genç iş adamlarımız ziyadesi ile bu kongreden istifade edeceğine inanıyorum. UGİK Genç MÜSİAD'ın Prestijli etkinliklerinden biri olmakla beraber Türkiyemizde yetişen genç iş adamlarına sağlam adımlarla ticaretini geliştirebilecekleri emsalsiz bir projedir" dedi.