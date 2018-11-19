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Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Elazığ’da demir korkuluklara sıkışan köpeği, itfaiye ekipler kurtardı.

Elazığ'da demir korkuluklara sıkışan köpeği, itfaiye ekipler kurtardı.


Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir köpeğin istinat duvarında bulunan demir korkuluklara sıkıştığını gördü. Kendileri müdahale eden fakat başarılı olamayan vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek köpeği bulunduğu yerden kurtardı.


Kurtarılan köpek, Hayvan Hastanesi ve Geçikece Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.

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