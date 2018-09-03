Türkiye’nin tek yarım ada şehri olan Elazığ’da da göl balıkların yanında deniz balıkları da yer aldı.

1 Eylül itibariyle "Vira Bismillah" diyen balıkçıların tuttuğu deniz ürünleri doğuda da tezgahlarda yerini almaya başladı. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Elazığ’da balıkçıların tezgahları hamsi, istavrit ve palamutla şenlendi. Balıkçılar, denizde tutulan balıkların beklediklerinin aksine fiyatının uygun olduğunu söyledi. Elazığ’da hamsi 15, İstavrit 20 ve Palamut 25 TL’den satılmaya başlandı.

1 Eylül itibariyle sezonun başladığını ifade eden Balıkçı Murat Canpolat, “İnşallah iyi bir sezon olur. Beklentimizin altında gerçekleşen bir fiyat var. Hamsi 15, istavrit 20 ve palamut 25 TL. Biz fiyatları yüksek bekliyorduk ama fiyatlar normal, geçen yılla hemen hemen aynı. Çoğu vatandaşlar hamsinin geldiğini bilmiyor. Soruyorlardı ama bugün yarın gelir diyorduk. İlk defa bugün hamsi Elazığ’a geldi. Balık bol olursa fiyat düşer. İnşallah ta düşer. Millet rahat rahat balık yer” dedi.

Yeni sezon hamsi ve palamutların tezgahlara indiğini dile getiren Balıkçı Tamer Öbek, “Hamsi 15 İstavrit 20 Palamut’un kilosu 25 TL. Daha ilk gün talepler henüz belli değil. İlerleyen saatlerde belli olur. Fiyatlarda ilerleyen zamanlarda düşme olabilir. Şu anda az çıktığı için biraz pahalı ama düşme ihtimali yüksek” diye konuştu.