Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 13:19

Deniz balıkları, denize kıyısı olmayan şehirlerde yerini almaya başladı

Geçtiğimiz günlerde kalkan av yasağının ardından denize açılan balıkçıların tuttuğu hamsi, istavrit ve palamut başta olmak üzere bir çok balık, denizi olmayan şehirlere gelmeye başladı.

Deniz balıkları, denize kıyısı olmayan şehirlerde yerini almaya başladı

03 Eylül 2018 13:19

Türkiye’nin tek yarım ada şehri olan Elazığ’da da göl balıkların yanında deniz balıkları da yer aldı.


1 Eylül itibariyle "Vira Bismillah" diyen balıkçıların tuttuğu deniz ürünleri doğuda da tezgahlarda yerini almaya başladı. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Elazığ’da balıkçıların tezgahları hamsi, istavrit ve palamutla şenlendi. Balıkçılar, denizde tutulan balıkların beklediklerinin aksine fiyatının uygun olduğunu söyledi. Elazığ’da hamsi 15, İstavrit 20 ve Palamut 25 TL’den satılmaya başlandı.


1 Eylül itibariyle sezonun başladığını ifade eden Balıkçı Murat Canpolat, “İnşallah iyi bir sezon olur. Beklentimizin altında gerçekleşen bir fiyat var. Hamsi 15, istavrit 20 ve palamut 25 TL. Biz fiyatları yüksek bekliyorduk ama fiyatlar normal, geçen yılla hemen hemen aynı. Çoğu vatandaşlar hamsinin geldiğini bilmiyor. Soruyorlardı ama bugün yarın gelir diyorduk. İlk defa bugün hamsi Elazığ’a geldi. Balık bol olursa fiyat düşer. İnşallah ta düşer. Millet rahat rahat balık yer” dedi.


Yeni sezon hamsi ve palamutların tezgahlara indiğini dile getiren Balıkçı Tamer Öbek, “Hamsi 15 İstavrit 20 Palamut’un kilosu 25 TL. Daha ilk gün talepler henüz belli değil. İlerleyen saatlerde belli olur. Fiyatlarda ilerleyen zamanlarda düşme olabilir. Şu anda az çıktığı için biraz pahalı ama düşme ihtimali yüksek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç