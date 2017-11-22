Olay, 18 Kasım tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesi Çelebi Limanı’nda meydana gelmişti. Denize düşen 33 DKG 54 plakalı araçta bulunan 4 kişiden Ahmet Şimşek, Mustafa Karakaya ve Mustafa Gürbüz, liman görevlileri tarafından denizden çıkarılarak yaralı şekilde hastaneye kaldırılmış, Mehmet Alakuş’un ise 2 saatlik bir su altı aramasının ardından cansız bedeni bulunmuştu.

Hastanede tedavi altına alınan Elazığlı 33 yaşındaki Mustafa Karakaya, yaşam mücadelesini kaybetti. Memleketi Elazığ’a getirilen 3 çocuk babası Karakaya için Doğukent Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Karakaya’nın naaşı gözyaşları içerisinde Akçakiraz Aile Mezarlığı’na defnedildi.