Elazığ’ın Sivrice ilçesinin Alıncık köyünde yaşayan 6 çocuk annesi 38 yaşındaki Meral Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 800 bin liralık destekle kendi çiftliğini kurdu. Meral Çelik eşi Tahir Çelik ile birlikte 2016 yılında başvurup 2017 yılında açtıkları çiftlikte 2 yıldır süt inekçiliği yaparak ekonomiye destek oluyor.

"Kadınların Türkiye’yi kalkındırmalarını istiyorum"

Bütün ev hanımlarının eşlerine destek olmasını isteyen Meral Çelik, "Hayvan beslemek zor bir şey değil yapsınlar. Çocuklar burada olduğu zaman bana destek oluyorlar ama şu an okuldalar. 25 tane hayvanımız var. 6 tanesini sağıyorum. Diğerleri kuru dönemde Sadece bu işle uğraşmıyoruz. Bizim küçükbaş hayvanlarımızda var. Kadınların bu konuda Türkiye’yi kalkındırmalarını istiyorum. Eşlerine yardımcı olsunlar. Hayvanlarla uğraşmak güzel bir duygu. Girişimci olmak isteyen kadınlar cesaret etsinler. Zor bir iş değil. Korkmasınlar, eşlerinin arkasında dursunlar. TKDK’dan destek alsınlar biz bu duruma TKDK sayesinde geldik" dedi.

"Erkeğin arkasında eşi oldu mu başarılı olur"

Mesleği babalarından devraldıklarını dile getiren Tahir Çelik ise "Bu imkanları bize devletimiz verdi. Bu çok zor bir iş değil yapabilirler. Türkiyemiz için. Bu sonuçta bir kırsal kalkınmadır. Bunun gibi işler yaparsak iyi olur. Biz üretelim dışarıdan hayvan temin etmeyelim. Kendimiz yapalım kendimiz kalkınalım. Her erkeğin arkasında eşi oldu mu o erkek başarılı olur. Bu sadece hayvancılık için geçerli değil. Olmadı mı erkek başarılı olamaz. Bu konuda eşim bana çok yardımcı oldu. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak için bana yardımcı oluyor. Her konuda her zorlukta arkamda duruyor. Bu konuda bütün hanımefendilere de eşlerini desteklemelerini isterim. Bazen eşime ev işlerinde destek oluyorum o bana yardımcı oluyor ben de ona yardımcı oluyorum" diye konuştu.

100 kadın desteklerden yararlandı

Kurumlarının 2012 yılından bu yana devamlı kadın girişimcilere pozitif bir ayrımcılık tanıdıklarını belirten TKDK İl Koordinatör Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz , "Biz kadınların mutlaka üretime katılmasını destekliyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Her kadını hem bir anne hem de potansiyel bir anne adayı olarak görüyoruz. Kadınların girdiği yatırımlarda yaptıkları işlerde erkeklere göre çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Bu inançla kadınlarımızı üretime davet ediyoruz. Biz kurum olarak şimdiye kadar 2012 yılından buyana yaklaşık yüz civarında kadınımızı bu destekler den faydalandırdık. Bunların üretime katılmalarını sağladık. Bu da şimdiye kadar destek verdiğimiz projelerin üçte biri oranına geliyor. Kırsalda kalkınma istiyorsak annelerimizi mutlaka bu yatırımların içerisine koymamız gerekiyor. Bu desteklerden mutlaka buluşturmamız gerekiyor. Çünkü annelerimiz bizlere göre biraz daha annelik duygusu ile annelik hassasiyeti ile içgüdüsü ile yaklaşıyorlar. Yaptıkları işlerde erkeklere göre daha temiz daha düzenli ve maksimum fayda sağlayacak şekilde gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Meral Çelik ve eşinin 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık projeyle başvurduğunu aktaran Yılmaz, "Bunun yüzde 65’ini yaklaşık 800 bin lirasını hibe olarak verdik. İşletme şu anda aktif bir şekilde faaliyetine devam ediyor. Bu yatırımların özellikle ilimizde artmasını temenni ediyoruz. Bu yönde de gayretlerimiz ve girişimlerimiz devam ediyor" dedi.