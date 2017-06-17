Dink cinayeti sanığından Kalaşnikoflu poz

Erhan Tuncel, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sanık olarak yargılanmış 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra beraat etmişti.Kararın bozulmasının ardından Tuncel tekrar yargılanmaya başladı.

İstanbul’da yaşayan Erhan Tunceli’in geçtiğimiz günlerde memleketi Elazığ’a geldiği öğrenildi. Elazığ’da yaylaya giden Tuncel’in, orada korucularla bir araya gelerek, onların kalaşnikofları ile poz verdi. Kalaşnikoflarla poz veren Tuncel, o fotoğrafları da, "Ve vahşidir bu dağların insanları,onların kutsalları özgürlük,yasaları savaştır,iyiliğe iyilikle,kana kanla karşılık verilir ve nefrette aşk gibi ebedidir" sözleriyle paylaştı.