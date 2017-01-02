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02 Ocak 2017 10:27

Diş fırçalama artıkların yüzde 40’ını temizliyor

Diş fırçalama artıkların yüzde 40’ını temizliyor

02 Ocak 2017 10:27

Diş beyazlatmak için internetten ve farklı yerlerden sipariş verilerek alınan ürünlerin diş kayıplarına neden olabileceğini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Diş Hekimi Dr. Erkan Kara, diş renginin ten ve saç rengine uygun olması gerektiğini söyledi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Diş Hekimi Dr. Erkan Kara, diş beyazlatma ve sağlığı hakkında bilgi verdi. Fırçalama yöntemi ile artıkların sadece yüzde 40’ının gideceğini ifade eden Kara, diş ipi ve gargara kullanmadıktan sonra diş bakımının tam olarak yapılmadığı ifade etti. Diş beyazlatmanın estetik bir kaygı olduğunu aktaran Kara, “Estetik insanın başkasında gördüğü değil insanın kendine yakışanıdır. Diş illaki beyaz olunca güzel olacaksın diye bir kaide yoktur. Diş kişinin ten ve saç rengine uygun olan bir renkte olmalıdır. Zaten hekimlerimizde bir porselen diş yaptığı zaman bunu dikkate alarak yapar. İllaki beyaz olsun deyip sağlıksız, hekimlerin önermediği, internetten ve farklı yerlerden sipariş verilerek alınan ürünler insanlara geri dönüşümü olmayan erozyonlara ve diş kayıplarına neden olur. Bu bir anda olmasa da yavaş yavaş ve önü alınamayacak bir şekilde ilerleyebilir. Tabi hasta ve dişlerin yapısı uygunsa biz gelen hastalarımızı beyazlatma denilen tekniği uygularız. Her gelen hastaya böyle bir uygulama olmaz. Önemli olan amaç hastanın sağlığıdır. Gelen hastamızın diş rengini seçeriz. Daha sonra ton ton beyazlatma işlemine geçeriz. Buda belirli kontroller ve sınırlar altındadır” dedi.

“6 ayda bir muayene olunmalı”
Halk arasında diş temizletme ile ilgili yanlış bilgi olduğunu vurgulayan Kara, “’Dişlerini temizletme, temizletirsen dişlerin sağlığını kaybediyor’ diye bir söylenti var. Bu halk arasında konuşulan tamamen yanlış bir ibaredir. Biz diş hekimleri olarak vatandaşlardan her 6 ayda bir muayene olmasını istiyoruz. Bulunan diş taşlarını temizletmediği takdirde diş taşları çoğalarak artar ve diş eti çekilmesine nede oluyor. Diş etleri dişinizi tutarken daha fazla aşağı doğru inmeye başlıyor. Diş eti aşağı çekilirken kemik de aşağı çekiliyor ve dişin minenin dışında kökün içerisinde olması gereken sement ağız ortamına açılıyor. Hassasiyet başladıktan sonra da bunun tedavileri daha zordur. Bundan dolayı küçük kontroller ve önlemlerle bunların olmamasını sağlayabiliriz” diye konuştu.

“Fırçalama ile artıkların yüzde 40’ı gider”
Fırçalamayla dişteki besin artıklarının tamamen uzaklaşmadığını dile getiren Kara, “Fırçalama ile sadece yüzde 40’ı gider. Diş ipi ve gargara kullanmadıktan sonra diş bakımı tam olarak yapılmaz. Dişlerinizi istediğiniz dakika fırçalayın ondan sonra diş ipini alın ara yüz denilen kısmı diş ipi ile temizleyin. Temizlediğimiz zaman besin artıklarının geldiği görülecektir. Buda en fazla çürük nedenidir. Ne kadar çürüğüm yok deseniz bile iki dişin arasında görünmeyen kısımda çürükler baş gösterip dişin özüne kadar yaklaşır ve artık dolgu ile kurtarılamayıp kanal tedavisi yapmamıza neden oluyor. O yüzden rutin tedavilerin önemini halkımıza anlatmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.



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