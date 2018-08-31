Doktor doktor gezdi, hastalığına çareyi Elazığ’da buldu

İzmir’de ikamet eden 2 çocuk babası Birol Kaysar(48), 1 yıldır karın ağrısı çekiyordu. Bağırsak damarlarında yüzde 99 tıkanıklık olduğu tespit edilen Kaysar, tedavi için doktor doktor gezdi fakat derdine çare bulamadı. İnternetten araştırma yapan Kaysar, en son Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı’yı bularak başvurdu. Prof. Dr. Dağlı, tarafından anjiyografik kapalı yöntemiyle tedavi edilen Kaysar, 1 saat süren operasyonun ardından sağlına kavuştu.

Bağırsaklarını besleyen damarların tıkandığını belirten Birol Kaysar, “Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye gittim. Uzun tetkikler sonucu teşhis konuldu. Teşhiste, bağırsakları besleyen damarlarda tıkanıklık olduğu bu bölgede acil açık bir ameliyat yapılabileceğini ama bu konuda başka bir hastaneden de görüş almamı istediler. 4 hastane ve çeşitli bölümleri gezdik. Sabah akşam ilaç tedavisi gördüm. Kan sulandırıcı bir ilaçla damardaki tıkanıklığı açmaya çalışacaklarını, operasyonun şuanda tehlikeli olduğu söylendi. Fakat bu esnada karnımda bir sertlik, bulantı, kusma oluşması durumunda hemen hastaneye gidip ameliyat edilmem gerektiğini belirttiler. Yaşamsal tehlike olduğunu söylediler. Böyle bir olay olunca uyuyamıyorsun, orayı burayı araştırıyorsun. Araştırmalar sonucunda, Elazığ’da Necati Dağlı hocamızı bulduk. Çeşitli arkadaşlarımızın vasıtasıyla telefonunu edindik. Geldik operasyonumuzu yaptık. Çok şükür başarılı geçti” dedi.

Hastanın 1 yıldır karın ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle bir çok hastaneyi gezdiğini aktaran Prof. Dr. Necati Dağlı ise “Çok hastane ve hekim değiştirmiş ama bir çare bulamamıştı. Hastamızın şikayeti, kilo kaybı ve yemeklerden sonra oluşan karın ağrısıydı. İzmir’de tanı konulmuş. Bağırsak damarlarında yüzde 99 tıkanıklık olduğunu söylemişler ve bunu sadece açık ameliyatla yapabileceklerini ifade etmişler. Bu hastamıza başka yerlerde de bir şey yapılamayınca, sadece ilaçla gitmesi gerektiği yönünden bilgiler verilmiş. Hasta geldiği zaman hemen anjiyografiye aldık. Anjiyografiden bağırsak damarında yüzde 99 tıkanıklık olduğu çıktı. Hastayı kapalı yöntemle, ameliyat gerektirmeden açabileceğimizi ifade ettik. Operasyona aldık. Operasyon yaklaşık 1 saatlik kapalı dediğimiz anjiyografik yöntemiyle bağırsak damarındaki tıkanıklığı çok başarılı bir şekilde açtık. Hastanın yaklaşık 1-2 saat sonra tüm şikayetleri kayboldu” diye bilgi verdi.