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13 Ağustos 2018 17:32

Doktora saldırı olayında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

Elazığ’da hastanenin kapısını kırarak, sağlık çalışanları ve doktora yönelik saldırı girişimiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Doktora saldırı olayında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

13 Ağustos 2018 17:32


Olay, 3 gün önce Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana gelmişti.Kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılmış, daha sonra yapılan müdahalelerde kurtarılamayarak yoğun bakımda hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ise doktorun acı haberi aileye vermesi üzerine, hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları kapıyı kırıp doktor ve sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunmuş o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.


Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılarak, şüphelilere yönelik Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Görevlisine Hakaret ve Tehdit suçlarından Adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Savcılık açıklamasında, "11/08/2018 Cuma günü Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakını ile hastanede görevli doktorlar arasında meydana gelen ve yazılı-görsel basında da Elazığ’da doktor ve hastane personeline saldırı"başlıklarıyla yer alan olay ile ilgili olarak Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Görevlisine Hakaret ve Tehdit suçlarından Adli soruşturma başlatılmış olup; Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/14668 sayılı dosyası üzerinden soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.




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