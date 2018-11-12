Doku nakli ile yanık izleri, parmaklarının şekil bozukluğundan kurtuldu

Bingöl'de yaşayan ve çocukluk döneminde sağ ayağında yanma sonucu doku kaybı oluşarak parmaklarında şekil bozukluğu meydana gelen Mustafa Özen (26), tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvurdu. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Emre Yeğin tarafından yanık kontraktürü tanısı konulan Özen'e cerrahi operasyon kararı verildi. Ardından Dr. Yeğin ve ekibi tarafından 6 saat süren başarılı bir operasyonla doku nakli operasyonu gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası durumu iyileşerek yanık izlerinden kurtulan, denge problemi çözülen ve ayak parmaklarındaki şekil bozukluğu giderilen Özen, 1 haftalık takibin ardından taburcu edildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bu tür ameliyatların artık başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Op.Dr.Emre Yeğin, “Bu hastamızın da derdine derman olmak bizi çok mutlu etti. Hastanemiz, sadece bulunduğu kente değil, bölgedeki tüm il ve bu illere bağlı ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor” ifadelerini kullandı.