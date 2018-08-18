Drone ile tespit edilen hatalı sürücüler, kırmızı düdükle uyarıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ilde başlattığı ’Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi Elazığ’da uygulanmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolunda uygulama yaptı. Uygulamada drone ile tespit edilen hatalı sürücüler, ekiplerce durduruldu. Daha sonra uygulama noktasında bulunan çocuklar, hatalı sürücülere kırmızı düdük çaldı. Hatalı sürücülere ve yolculara ceza kesilirken, kurallara uyanlara ise bayram şekeri ikram edildi.

2018 Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Diyarbakır yolunda uygulama yaptıklarını belirten Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen, “Burada drone ile ihlal yapan araç sürücülerini ve yolcuları tespit ediyoruz. İhlallerine cezai işlem uyguluyoruz. Çocuklarımızla birlikte kurallara uymayan yolcu ve sürücülere kırmızı düdük öttürerek projemizi gerçekleştiriyoruz. Yollarda bayramlarla birlikte istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedeni artan taşıt ve yolcu sayısıdır. 1 haftalık tatil süresince çok fazla hareketlilik var. Elazığ da kilit bir noktada. Her yönden trafik işlemekte . Var olan ekip ve personel sayımızı ikiye katladık. Her yolumuzda ikişer ekip var. 30 kilometreye bir ekip ve radarlarımız var” dedi.

Emniyet kemeri takmadıkları için kırmızı düdükle uyarıldıklarını dile getiren sürücü Özkan Akgüneş ise, “Hatamızı anladık. Yapılması gereken de buydu. Herkesin emniyet kemeri takmasını rica ediyoruz. Önemli bir unsur” diye konuştu.

Çocuklarını ön koltuğa aldıkları için kural ihlali yaptıklarını vurgulayan sürücü Özcan Aksu ise, çocukların kendilerine kırmızı düdük çaldığını ifade etti.