Düğün sezonu açıldı, gram altına talep arttı

Düğün sezonun başlamasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle takı takacaklar çeyrek altın yerine yine gram altına yöneldi. Çeyrek altının vatandaşa hala yüksek geldiğini ifade eden kuyumcular, durumu müsait olmayan vatandaşlarının gram altına yöneldiğini söyledi.

Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin arttığını belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, “Sektör olarak da zaten beklediğimiz düğün sezonu açıldı. Sektör 1-2 aylık hareketlenecek. Gram altına talep var. Talebin özellikle altın fiyatlarının yükselmesiyle çok alakası var. İlimizde, ‘bana düğünümde çeyrek ve yarım altın getiren adama götürüp de gram altın takma’ gibi bir algı söz konusu değil. Gram altın maddi durumu düşük olan vatandaşlarımız tarafından talep görüyor. Gram altın şuanda 190 TL civarlarında. Çeyrek altın ise 315 TL civarlarında. 315 lira vermeyecek durumda olan vatandaşımız gram altın alıyor. Vatandaşlar kesinlikle tanıdıkları ve bildikleri kuyumcunun haricinde hiçbir şekilde alışveriş yapmasınlar. İkinci baskı olan merdiven altları üretiliyor. Biz bunu emniyet ile de paylaşıyoruz” dedi.

Düğün sezonunun açıldığını aktaran kuyumcu Ökkeş Acar, “Gram altına talep daha çok. Buda altının pahalı olmasından dolayıdır. Gram altına talep daha yüksek. Altında da düşüş fazla beklemiyoruz. Bu seviyelerde gelir gider. Vatandaşın yerinde olsam altını tutarım. İlerisi daha da yüksek” diye konuştu.