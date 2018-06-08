Dünyada ilk Elazığ’da kullanılan ELBÜS hizmete girdi

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın ‘Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planları’ arasında yer alan çevre dostu, elektrikli, bataryalı ELBÜS’lerin bir bölümü Elazığ’a geldi. Dünyada ilk kez Elazığ’da kullanılacak olan 18 metre uzunluğunda şarjlı, bataryalı, çevre dostu ELBÜS’ler trafikte yerini alarak topluma taşımada kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda Gazi Caddesi’nde tören düzenledi. Törenin protokol tarafından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Yaklaşık 150 kişi kapasiteli ELBÜS’lerin sürüşünü ise Başkan Yanılmaz yaptı.

Hizmet bereketi yağdığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Son yıllarda hizmet anlayışında büyük bir değişim ve dönüşüm var. Özellikle 21. Yüzyılın başından itibaren kamu yönetimi felsefemizde uygulamalarımızda ciddi değişiklikler var. İnsanı merkeze alan, yaratılmışların en şereflisi olarak gören ve dolayısıyla ona götürülecek her hizmeti ibadet olarak gören bir anlayışa sahibiz. Bunu Ankara’dan en ücra köşeye kadar görmemiz mümkündür. İnsana değer katan, yüzünü güldüren, memnun eden bir anlayış ile hizmet ediyoruz” dedi.

"Elazığ ve Türkiye’de değil dünyada ilk"

Bugün Elazığ için tarihi bir gün yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “2014 yılından sonra Elazığ’ımızda yer altı ve yer üstü birçok çalışmaları yaptık. Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanı, Cip Barajı Mesire alanı, alt geçitler, üst geçitler bütün mahallelerimize yapmış olduğumuz parklar ve sosyal yardımlaşma çalışmalarımızla Elazığ’ımızda AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerini veriyoruz. Bugün ulaşımda yepyeni bir döneme giriyoruz. Sadece Elazığ ve Türkiye’de değil dünyada ilk defa 18 metre uzunluğunda elektrikli körüklü sıfır emisyonlu tamamen yerli ve milli olan bizim mühendislerimizin dizayn ettiği ve bizim mühendislerimizin imalatını yaptığı elektrikli otobüsün bugün açılışını yapıyoruz. Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kilometrede 10 kuruş harcıyor, yüzde yüz elektrikli"

Otobüslerin sadece Elazığ’da değil Türkiye’de ve dünyada da şehir içi ulaşımına yeni bir perspektif yeni bir açı kazandıracağını belirten Başkan Yanılmaz, “Şu anda devreye alacağımız altı adet otobüs her biri 150 kişiyi taşıyabilecek kapasiteden ve 150 kişiyi taşırken kilometrede 10 kuruş harcayarak geri dönüşlerinde kendi kendini şarj edebilen ve bir şarjla 400 kilometre yol yapabilen ender imalatı yapılmış olan özel bir otobüstür. Bu otobüsün içindeki koltuk dizaynı oturan hemşerilerimizin rahat edebileceği şekilde dizayn edilmiş karşılıklı dört koltuğun olmadığı ve kimsenin kimseyi rahatsız edemeyeceği şekilde bir koltuk dizaynı yapılmıştır. Aynı zamanda otobüs engelli hemşerilerimizin rahat binebilmesi için istenildiği anda sağ tarafa tamamen yatabilen istendiği anda sol tarafa tamamen yatabilen özel amortisörleriyle içindeki yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde yolculuk yapabilen yine özel bir otobüstür. Tamamen sessiz içine bindiğinde göreceksiniz otobüsün çalıştığını dair hissetmeyeceksiniz. Şanzımanı olmayan yüzde yüz elektrikli bir otobüstür. Ben bu otobüsün başta Elazığ’ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın direksiyona geçtiği ELBÜS’e binen Vali Kaldırım, Milletvekili Metin Bulut, TSO Başkanı Asilhan Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, bazı milletvekili adayları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ilk yolculuğu yaptı.