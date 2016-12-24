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24 Aralık 2016 14:43

EBEGEM gençlere desteğini sürdürüyor

EBEGEM gençlere desteğini sürdürüyor

24 Aralık 2016 14:43

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM), gençlerin gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı sürdürüyor.
EBEGEM bünyesinde yeni dönem İngilizce ve temel bilgisayar kullanımı kursları başlarken, kısa süre önce başlayan temel Arapça dil eğitimi 1. ve 2. kur eğitimleri ile Osmanlıca kursları da devam ediyor. Yoğun talep gören kurslarda katılan kursiyerler, sunulan eğitim desteğiyle kişisel birikimlerini ve donanımlarını artırarak, istihdam edilebilirliklerine katkı sağlıyor. 13 Ocak 2017’de sona erecek olan ve hafta içi her gün verilen 120 saatlik temel İngilizce kursuna 36 kursiyer katılırken, 20 Ocak 2017’de sona erecek olan 160 saatlik temel bilgisayar kursu 4. dönem eğitimlerine 37 kursiyer katılıyor. Öte yandan 15 Kasım’da başlayan ve 6 Ocak 2017’de sona erecek olan 3. dönem temel bilgisayar kullanımı kursu akşam grubunda da 32 kişiye yönelik eğitimler sürüyor.
Bunun yanında EBEGEM bünyesinde uzman eğitmenler tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere Kur-an Kursu öğreticileri ile kişisel birikimlerini yükseltmek isteyenler için 120 saatlik temel Arapça dil eğitim kursu (A1 ve A2 kurları) ile Osmanlıca basma ve yazma eserleri okuyup anlamak isteyen tarihe meraklı, yeni nesillerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan 64 saatlik Osmanlıca yazma ve okuma kursuda eğitimine devam ediyor.
Eğitimler sonucu kurslara katılan kursiyerlere, Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verileceği belirtildi.



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