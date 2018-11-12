Eğitim Bir-Sen'de Bahşi güven tazeledi

olağan kurulunda mevcut başkan İbrahim Bahşi yeniden seçilerek güven tazeledi.

Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. İki adayın katıldığı seçimlerde 162 delegeden 126 oy alan Eğitim Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Eğitim Bir-Sen'in Elazığ'da Türkiye genelinde kurulan şubelerin ilk başında geldiğini ifade eden İbrahim Bahşi, “Bugün büyük bir olgunlukla sendikamıza ve camiamıza yakışır şekilde iki aday listesi çıktı. Arkadaşlarımız bize teveccüh gösterdiler bir dönem daha bize görevi tebliğ ettiler. Bizde en iyi şekilde hem üyelerimizin hem de kamu çalışanlarımızın haklarını savunmak için elimizden gelen gayreti ekibimizle yerine getirmeye çalışacağız. Sonuçlara göre 126'ya 29 seçim sonuçlandı. Delegelerimiz bize görevi yine 4 yıllığına tebliğ ettiler. İnşallah daha iyi hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.