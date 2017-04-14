Eğitim ve Araştırma Hastanesi A grubu hastane statüsüne yükseldi

Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı ile Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı tarafından Karne Kriterleri yönünden değerlendirmeye alınan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi başarılı görülerek B’den A grubu hastane statüsüne yükseltildiği bildirildi.

Haziran 2016 tarihinden itibaren, istişareyi ilke edindiklerini belirten Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Cahit Polat” Bu doğrultuda yönetim kadromuzla düzenli değerlendirme toplantıları yaptık. Hastanemizde hizmet veren tüm branşlarla ayrı ayrı toplantılar düzenleyip görüş alışverişinde bulunduk. Tüm yönetim süreçlerinde kaliteye önem veren, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst seviyede olmasını isteyen, bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmayı ilke edinen bir yönetim anlayışıyla bugünlere gelmiş bulunmaktayız. 26 Ağustos 2016 tarihi itibariyle, Elazığ Askeri Hastanesini de bünyemize katarak, kampüs sayımızı 3’e çıkarmış bulunmaktayız. Çoklu hizmet kampüsleri ile geniş bir alanda hizmet sunmak zor olsa da güçlü ekibimiz sayesinde, geride bıraktığımız on ay içerisinde birçok başarılı çalışmaya imza atmış bulunmaktayız” dedi.

Türkiye’de yarım milyon sağlık çalışanının inanılmaz fedakarlıklar ortaya koyduğunu aktaran Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı Mehmet Karataş’ta, Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesinin bir basamak üste çıkma başarısı elde ettiğini kaydetti.

Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı Karataş, Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Cahit Polat’a tüm personel adına plaket verdi.