Elazığ 2 ayrı fuara hazırlanıyor

Elazığ’da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İnşaat ile Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarlarının tanıtım toplantısı yapıldı. Kültür Park Mamurat-ül Aziz Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Elazığ’ın, doğunun fuar şehri olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “2014 yılından beri büyük atılımlar oldu. Bu atılımların en önemli ayaklarından bir tanesi ekonomidir. Bir şehrin yollarını, caddelerini, kaldırımlarını, parklarını ne kadar iyi yaparsanız yapın eğer ekonomi canlı ve şehir hareketli değilse o yapılanlar bir anlam ifade etmez. Yapılan yollar, kaldırımlar, parklar şehrin yaşanabilir hale gelmesine vesile olur. Yaşanabilir hale gelen bir şehre de yatırım gelir. Yatırımın olduğu yerde üretim olur. Üretimin olduğu yerde pazarlama ve akabinde para getirisi olur" dedi.

Elazığ’ın yaşanabilir şehirlerarasında ilk 19 il içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Yanılmaz, “İşin başlangıcı şehrin imarından ve yapılandırmasından geçiyor. 2014 yılında Elazığ yaşanabilir şehirlerarasında 49’uncu sırada yer alırken 2017 yılında 19’uncu sıraya yükseldi. Yani 3 yıllık bir süre içinde belediyemizin yaptığı yatırımlarla 30 ili geride bıraktı. Hedefimiz 2023 yılında Elazığ’ı ilk 10 il arasına yükseltmektir. Yaşanabilir şehir olmak yatırımcının ilgisini çekmek demektir. Yatırımcının ilgisini çektiğinizde şehrin yatırıma hazır hale getirdiğinizde yatırımcı gelir, yatırımını yapar, üretimini yapar" diye konuştu.

Elazığ’ın bir fuar şehri olduğunu aktaran Yanılmaz, "Fuar organizasyonları en iyi tanıtım organlarından biridir. Ancak bu tür faaliyetleri, hayata geçirmek zordur. 2017 yılı içerisinde Elazığ’da 3 tane fuar organizasyonu gerçekleştirdik ve güzel sonuçlar aldık. 2017 yılı fuar alanında bir başlangıç yılı oldu. Bu tür fuarların getirisi çok. Daha önce yapılan fuarlarda il dışından gelen vatandaşların büyük memnuniyetle döndüklerini gördük Bu yıl yapacağımız 2. İnşaat Fuarı ve Elazığ 2. Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarları, sonbahara Elazığ’ın çok canlı gireceğinin işaretidir. Türkiye Elazığ’a akın edecek. Elazığ’daki üreticilerimiz kendi ürettikleri ürünleri burada tanıtma imkanına sahip olacaklar. Fuarlar anında satış yapılan yerler değildir. Ben bir stant açtım fuar bitince kaç liralık bir satış yaptım diye bakılırsa fuarlardan esas bekleneni alamaz. Fuarlardaki organizasyonların getirisi bazen 6 ay sonra bazen 1 yıl sonra olabiliyor, fuar bir tanıtımdır. Bu tanıtımda yeni ürettiğinizi en iyi şekilde tanıtacağınız yerdir"diyerek sözlerini tamamladı.