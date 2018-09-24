Elazığ 86 amatör spor kulübüne malzeme yardımı

Elazığ'da faaliyet gösteren 86 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından kentte faaliyet gösteren futbol ve salon sporları takımlarına malzeme desteği sağlandı.Amatör Spor Evi'nde düzenlenen malzeme yardımı programına İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Gür, Spor Taban Birlikleri temsilcileri ve amatörde faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri katıldı.Futbol İl Temsilcisi Mustafa Gür,amatöre verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Amatör kulüplerine yapılan malzeme yardımının bir gelenek haline getirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “ Malzeme yardımıyla ilimiz amatörü inşallah ivme kazanacaktır. Sadece tesis oluşturarak, malzeme yardımıyla bu işler olmuyor. Çok tesis yaparsanız da gencinizi yetiştiremezseniz yapılanların çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu malzemeyi anlamlı kılmak için şehrin sporunu kalkındırmalıyız. Ben bazı antrenörlere pozitif ayrımcılık yapıyorum. Tanıdığım günden beri yaptıkları işlerde başarılı oldukları için kendilerine ayrıcalık tanıyorum.Öyle antrenörlerimiz var, amiyane bir tabir var ‘Kömürhan Köprüsü'nü geçememiş'. Hiçbir başarı elde edememiş antrenörlerin olması bizleri ziyadesiyle rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

Elazığ gündeminde sporun sürekli var olduğunu dile getiren İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, “Elazığ'da sporun ilerlemesi için altyapıların güçlendirilmesi gerekiyor. İl Özel İdare olarak geçmişte başlatılmış olan bu geleneği 2018'de de devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Elazığ sporunda ciddi faaliyet gösteren bir camiayız. 140'a yakın altyapı oyuncularımız var. 15 tane profesyonel sporcumuz var. Bunun yanında da tesislerimizde gençlere ciddi eğitimler veriyoruz. Ben inanıyorum ki verdiğimiz bu küçük destek takımlarımızın sürdürülebilirliği için önemli bir katkı olacak"diye konuştu.

Yıl içerisinde 100 öğrenciye 10 ay boyunca eğitimler verdiklerini kaydeden Sabuncu, “Futbol, Basketbol ve Tenis anlamında altyapı hizmeti sunduk. Bütün bunları yaparken amacımız gençlerin olumsuz bağımlılıklardan uzak kalmasını sağlamaktı. Bu müjdeyi de vereyim. Allan nasip ederse amatör piyasasına da 2. Amatör'den başlayarak takımımızı dahil edeceğiz. Bütün bunları şehrin sporunun daha kaliteli, daha seviyeli gelişmesi adına yapmayı düşünüyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.