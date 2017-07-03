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03 Temmuz 2017 14:02

Elazığ Atatürk Stadyumu zeminine tam not

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çim Saha Denetçisi Gökhan Şimşir, Elazığ Atatürk Stadyumu zemininde incelemelerde bulundu.

Elazığ Atatürk Stadyumu zeminine tam not

03 Temmuz 2017 14:02


TFF, Çim Saha Denetçisi Gökhan Şimşir, Elazığ’a gelerek Atatürk Stadyumu çim zeminini denetledi. Elazığ Atatürk Stadyumu Çim Saha Sorumlusu Mustafa Atagün ile birlikte zeminini inceleyen Gökhan Şimşir, zemin doku ve kök örnekleri alarak krampon testi ve drenaj testi yaptı. Yapılan incelemeler sonucu açıklamalarda bulunan TFF Çim Saha Denetçisi Gökhan Şimşir, zeminin futbol oynamaya elverişli olduğunu ifade ederek, Elazığ Atatürk Stadyumu’nun standartların üzerinde bir zemine sahip olduğunu belirtti.


Atatürk Stadyumu’nun zemin doku ve renk olarak Türkiye’de sayılı zeminler arasında olduğuna dikkat çeken Şimşir, çalışmalarından dolayı Atatürk Stadyumu Müdürü Murat Ertürk ve Çim Saha Sorumlusu Mustafa Atagün’e teşekkür etti.




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