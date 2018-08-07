Elazığ Belediyesi büyükşehir mantığı ile çalışıyor

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın büyükşehir belediyesi mantığıyla yürüttüğü projeler kapsamında ilçelere sözünü verdiği çocuk parkı ve piknik alanları yapım çalışmaları devam ediyor. 10 ilçeye sosyal alan yapım sözü veren Başkan Yanılmaz, Karakoçan, Sivrice ve Baskil’de başlatılan çalışmaların kısa sürede diğer ilçelerde de başlayarak tamamlanacağını söyledi.

Belediye tarafından Karakoçan’da başlatılan ve 20 bin metre karelik alan üzerine inşa edilen mesire alanında çocuk oyun gruplarından spor ve kamelyelere kadar her ihtiyacın düşünülerek projelendirildiği çalışmaların sürdürdüğü bildirildi. İlçede merkez mahallelerinin yanı sıra Sarıcan ve Palu’nun Beyhan beldesin de devam eden park yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak kullanımına sunulacağı aktarıldı.

Belediyecilik anlayışlarında her insana hizmet götürmeyi ilke edindiklerini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, amaçlarının sadece Elazığ merkeze değil memleketin her karış toprağına hizmet götürmek olduğunu ifade etti.

Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım ve asfalt yapmak olmadığını ifade eden Başkanı Yanılmaz, ailelerin, çocukların ve gençlerin kaliteli vakit geçirebilmelerini de sağlamanın önemli olduğuna dikkat çekti.