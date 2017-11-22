Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 17:33

Elazığ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı

Elazığ Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında “Kültür Park Kurumsal Kapasitesini Arttırıyor” projesinin protokolü imzalandı.

Elazığ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı

22 Kasım 2017 17:33


Elazığ Belediyesi, Kültür Park’ın kurumsal kapasitesini artırmak amacı doğrultusunda FKA ile protokol imzaladı. “Kültür Park Kurumsal Kapasitesini Arttırıyor” projesi kapsamında çalışanlara, daha kaliteli hizmet vermesi için bir dizi eğitim verileceği aktarıldı.


Kültür Park’ın kurumsal kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirten FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, “ Kültür Park fiziki altyapı olarak gerçekten ilimizin en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Bu proje ile de kurumsal kapasitesini geliştirmesi anlamında önemli bir aşama kat etmiş olacağız” dedi.


FKA ile ilgili Kültür Parkta’ki çalışmaları daha da ilerletecek önemli bir protokole imza attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise , “Bu protokol çerçevesinde Kültür Park’taki hizmet kalitesinin artması, gelen hemşerilerimize daha kaliteli hizmet verilmesi noktasında buradaki çalışanlara bir dizi eğitim verilecek. Kültür Park, Elazığ’ımızın bir marka projesidir, hizmet kalitesini de her gün artıyor. Hizmette sınır yok, kalitede sınır yok. Bunu daha ileri düzeye taşımak için bugün FKA ile bir protokol imzalıyoruz. FKA özellikle son dört yıl içinde Elazığ ile ilgili birçok güzel kararlar aldı. Elazığ’ın gelişmesinde, büyümesinde, hizmet alanlarının artmasında ve yeni teknolojilerin kullanılmasında FKA çok büyük destek verdi ” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
9
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    9°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç