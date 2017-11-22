Elazığ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı

Elazığ Belediyesi, Kültür Park’ın kurumsal kapasitesini artırmak amacı doğrultusunda FKA ile protokol imzaladı. “Kültür Park Kurumsal Kapasitesini Arttırıyor” projesi kapsamında çalışanlara, daha kaliteli hizmet vermesi için bir dizi eğitim verileceği aktarıldı.

Kültür Park’ın kurumsal kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirten FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, “ Kültür Park fiziki altyapı olarak gerçekten ilimizin en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Bu proje ile de kurumsal kapasitesini geliştirmesi anlamında önemli bir aşama kat etmiş olacağız” dedi.

FKA ile ilgili Kültür Parkta’ki çalışmaları daha da ilerletecek önemli bir protokole imza attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise , “Bu protokol çerçevesinde Kültür Park’taki hizmet kalitesinin artması, gelen hemşerilerimize daha kaliteli hizmet verilmesi noktasında buradaki çalışanlara bir dizi eğitim verilecek. Kültür Park, Elazığ’ımızın bir marka projesidir, hizmet kalitesini de her gün artıyor. Hizmette sınır yok, kalitede sınır yok. Bunu daha ileri düzeye taşımak için bugün FKA ile bir protokol imzalıyoruz. FKA özellikle son dört yıl içinde Elazığ ile ilgili birçok güzel kararlar aldı. Elazığ’ın gelişmesinde, büyümesinde, hizmet alanlarının artmasında ve yeni teknolojilerin kullanılmasında FKA çok büyük destek verdi ” diye konuştu.