Elazığ Belediyesi, modern araçlarla hizmet veriyor

Elazığ Belediyesi, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın göreve geldiği 2014 yılından bugüne kadar makine parkına dahil edilmesini sağladığı 257 modern araçla hizmet veriyor.

Elazığ Belediyesi, Dünya'da ilk defa Elazığ'da kullanılmaya başlanan elektrikli ve bataryalı 18 metre uzunluğundaki yerli ve milli ELBÜS'ler ve 52 adet yeni otobüsü toplu ulaşıma kazandırdı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın 2014 seçimlerinden bugüne kadar belediyenin makine parkına kazandırdığı ELBÜS ve otobüslerin de yer aldığı 257 araç bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarından başlayarak şehrin değişik noktalarında konvoy halinde şehir turu attı. Araç tanıtımına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.Malatya Caddesi'nden geçen konvoy halkın yoğun ilgisi üzerine bir süreliğine durmak zorunda kaldı. Daha sonra tekrar hareket eden araçlar Baskil Kavşağı'ndan Çaydadıra Kavşağı'na kadar gelerek şehir turunu sonlandırdı.

Belediye olarak son model araçlarla çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Mücahit Yanılmaz, halka hizmeti hakka hizmet düsturuyla çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hizmetlerin gecikmeden yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yanılmaz," Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar makine parkına dahil ettiğimiz araçlarla bir konvoy düzenleyerek vatandaşlarımıza tanıtımını sağladık. Halkımıza hizmetin en güzelini sunmak için 2014 yılından bugüne araç parkımıza kazandırdığımız toplu ulaşım araçları, iş makinaları, kamyon, itfaiye, temizlik ve diğer alanlarda hizmet sunan 257 aracımızla geleceğe yürüyoruz. Bizler en iyi hizmeti son model araçlarla yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün Elazığımızda ulaşımdan altyapıya kadar hizmetler modern araçlarla sürdürülmekte. Hemşehrilerimize hızlı bir şekilde hizmet sunmak adına bundan sonra da çalışmalarımız artarak devam edecek. Çalışmalarımızda bizlerin ufkunu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehir halkı olarak minnettarlığımızı sunuyoruz"ifadelerini kullandı.