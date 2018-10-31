Elazığ Belediyesinden "Bereket Sofrası" ile sıcak aş

Elazığ Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projelerinden "Bereket Sofrası"nı hayata geçirerek, yemek pişiremeyecek ve bakıma muhtaçlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya başladı.

Elazığ Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Daha önceden ‘Sende Uzat' elini diyerek Hayır Çarşısı ile ailelere gıda, giyecek, beyaz eşya desteğinde bulunan belediye, şimdi de evinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli, bakıma muhtaçlar için "Bereket Sofrası"nı kurdu.Hayata geçirilen yeni projeyle kimi kimsesi olmayan vatandaşlara destek olunurken, her gün sıcak aş ikramını alan vatandaşlar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan sıcak yemeğin sosyal belediyeciliğin en önemli hizmetlerinden birisi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “ Biz Belediye olarak fakirin, fukaranın, garibanın yanındayız ve yanlarında da olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızdan hareketle, gezici ekibimizle her gün onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evlerine kadar gidip sıcak yemek ikram ediyoruz"dedi.

Belediye olarak yeni bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Başkan Yanılmaz;" Elazığ'ımızda “Bereket Sofrası” adı altında yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın evlerine kişi sayısı kadar her gün sıcak yemeği biz götürüp teslim ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde hijyenik ortamlarda hazırlanıp pişirilen ve paketleme akabinde de sıcak bir şekilde evlerine teslim edilen yemekler günlük dağıtılacak. Yemek yapamayan engelli, yaşlı, hasta olup yemek getiren kimsesi olmayan bütün hemşerilerimize biz Elazığ Belediyesi olarak sahip çıkacağız ve onların yemeklerini bizler vereceğiz. Bu durumda olan hemşerilerimiz 153 Beyaz Masa'yı aradıklarında hem kişi sayısını, hem adreslerini bıraktıklarında bizim listemize girmiş olacak ve biz onlara yemeklerini ulaştırmış olacağız"diye bilgi verdi.