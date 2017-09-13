Elazığ Belediyesi’nin ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında ‘Mermer Çağına Yeni Nesillerle Adım Atıyoruz’ projesiyle ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje ödülünü Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a verdi.

Yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen özgün ve orijinal çalışmaların tüm Türkiye’ye tanıtılmasının amaçlandığı 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması sonuçlandı.Elazığ Belediyesi şehrin en önemli ekonomik değerleri arasında yer alan mermercilik sektöründe yetiştirilmek üzere girişimci adaylarına yönelik düzenlediği ‘Mermer Çağına Yeni Nesillerle Adım Atıyoruz’ projesi ile 3’üncülük ödülü kazandı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Türkiye genelinde yüzlerce proje arasından titiz bir çalışmanın sonucunda gelen ödülün kendileri için son derece mutluluk verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Şehrimize değer katan projelere şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kazandığımız ödüller, çalışmalarımızda bizleri bir adım daha öteye taşıyacaktır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almak bizler için apayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

‘Mermer Çağına Yeni Nesillerle Adım Atıyoruz’ projesi

Elazığ Belediyesi’ne ödülü getiren ‘Mermer Çağına Yeni Nesillerle Adım Atıyoruz’ projesi kapsamında ikisi engelli toplam 30 girişimciye 6 ay süren kapsamlı bir eğitim verilmişti.

Uzun soluklu eğitim sürecinde kursiyerlere, 70 saatlik KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitimi, 35 saatlik pazarlama satış eğitimi, 192 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Autocad tasarım eğitimi, 424 saatlik Mermer İşletme Teknikleri ile pazarlama ve satış teknikleri eğitimi verildi. Programın son ayağında ise kursiyerin sektörü daha yakından tanımaları için Afyonkarahisar’a 15 günlük staj ve teknik gezi düzenlendi. Program sonunda sertifikalarını alarak sektörde çalışmalarına başlayan girişimciler, Mermer İşleme Teknikleri kursu süresince ürettikleri birbirinden özel, katma değeri yüksek mermer ürünlerinin yer aldığı bir sergi açmıştı.

Elazığ Belediyesinin bir çok projesi daha öncede ödül aldı

Elazığ Belediyesi şehirlerin projeleriyle yarıştığı dünyanın en saygın ve prestijli marka yarışması Golden City Awards (Altın Kentler Yarışıyor) 2016’da 3 dalda birincilik kazanmıştı.

Yarışmada, Türkiye’nin sayılı dinlenme tesisleri arasında yer alan şehrin yaşam merkezi Kültür Park ile ‘En İyi Toplu Yaşam Alanı Projesi’ dalında, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi ile ‘En İyi Sağlık Projesi’ dalında, Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı da, ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ dalında birincilik kazandı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından Nisan 2016’da Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a, Elazığ’ı geleceğe taşıyacak vizyon projeleri nedeniyle ‘Yılın Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü’ de verilmişti.

Engelsiz Sanat Birliği, Yön Sanat Atölyesi ve Ankara-Yeni Mahalle Belediyesi tarafından Aralık 2016’da düzenlenen "3. Engelsiz Sanat Ödülleri’ kapsamında Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a, engellilere yönelik destekleyici ve fark oluşturan çalışmalarından dolayı ‘Yılın Belediye Başkanı’ ödülü verildi.

İmza Ajans ile Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezi (KEYSAM)’nin ortaklaşa düzenledikleri ve Türkiye genelindeki bütün yerel yönetimlerin incelenerek, başarılı belediyecilik hizmetlerinin ödüllendirildiği 2016 Altın Arı Ödülleri kapsamında, yılın en iyileri kategorisinde Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ’Yılın En İyi Belediye Başkanı’ ödülünü kazandı.

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından ikincisi düzenlenen ve süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı proje alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olan Plant Ödülleri 2015-2016’da Kültür Park, ‘Uygulanmış Proje Dalı Ödülü’nü kazandı.