Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de de oy kullanma işlemi başladı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de de her yerde olduğu gibi saat:08.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat:08.00’a gelmesiyle oylarını kullanmaya başladı. Tunceli ve Bingöl’de bazı noktalara oy pusulaları helikopterle güvenlik bir şekilde gönderildi.

411 bin 19 seçmenin bulunduğu Elazığ’da, oy kullanım için 582 sandığın kuruldu. 64 bin 290 seçmenin bulunduğu Tunceli’de ise 7’si seyyar 441 sandık, 181 bin 252 seçmenin yer aldığı Bingöl’de ise 657 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Tunceli’de seçim güvenliği nedeniyle bin 655 emniyet, 2 bin 571 Jandarma personeli olmak üzere toplamda 4 bin 226 güvenlik görevlisinin görev aldığı öğrenildi.

Seçimlerin memlekete hayırlı olmasını dileyen Mustafa Bozkurt, “ Oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlara vesile olur. Memleketimizde istikrarın öneminden yanayız. Ülkede istikrar olmayınca hiçbir şeyin tadı olmaz” dedi.

Oyunu kullandığını dile getiren Hulusi Yıldız ise, “Devlete millete hayırlı olsun. Devletin düşman işgalinden korusun. Dış güçlere teslim etmesin” diye konuştu.