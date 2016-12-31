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31 Aralık 2016 10:30

Elazığ Devlet Korosu yılın son konserini verdi

Elazığ Devlet Korosu yılın son konserini verdi

31 Aralık 2016 10:30

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 2016 yılının son konserini verdi.
Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 2016 yılının son konserinde Türk musikisinin bestekarlarından olan Buhurizade Mustafa İtri Efendi’nin eserlerini seslendirdi. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Koro Şefliğini Kenan Çimtay’ın yaptığı konserde, 11 parça seslendirildi. 2016 yılına Türk müziğinin bestekarlarından olan Buhurizade Mustafa İtri’nin eserleriyle veda ettiklerini belirten Koro Müdürü Olcay Bürhan, birbirinden güzel 11 tane eseri seslendirdiklerini söyledi. Buhurizade Mustafa İtri Efendi’nin Salat-ı Ümmiye bestekarı olduğunu ifade eden Bürhan, “Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden bir tanesidir. Devlet korosu olarak bu güzel konsere imza attığımız için gururlu ve sevinçliyiz. Devlet korosu olarak periyodik ve eğitim konserlerimize de devam etmekteyiz. Ocak ayı içerisinde 2 tane eğitim ve 1 tane de periyodik konserimiz olacak” dedi.



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