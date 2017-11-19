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19 Kasım 2017 12:54

Elazığ-Diyarbakır yolunda midibüs devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu da yaralandı.

Elazığ-Diyarbakır yolunda midibüs devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

19 Kasım 2017 12:54


Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolunun 80. kilometresinde Maden ile Ergani ilçeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine giden 23 HT 077 plakalı midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve Ulusal Medical Kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla Elazığ ve Diyarbakır’daki hastanelere sevk etti.




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