Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 15:18

Elazığ emniyeti saldırısı ile ilgili 1 şüpheli daha tutuklandı

Geçtiğimiz yıl Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bombalı saldırıda, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ emniyeti saldırısı ile ilgili 1 şüpheli daha tutuklandı

19 Haziran 2017 15:18


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı, 3 şehit ve 225 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı araçlı saldırı ile ilgili, teröristlere yardım ve yataklık yapan şüpheli M.N. belirlendi. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli M.N. Elazığ’a getirildi.


Elazığ’da TEM şubesinde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli terör örgütü üyelerine yardım ve yataklı yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.


18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK militanları tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, polis ve sivillerin bulunduğu 225 kişi yaralanmıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:31
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!