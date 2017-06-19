Elazığ emniyeti saldırısı ile ilgili 1 şüpheli daha tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı, 3 şehit ve 225 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı araçlı saldırı ile ilgili, teröristlere yardım ve yataklık yapan şüpheli M.N. belirlendi. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli M.N. Elazığ’a getirildi.

Elazığ’da TEM şubesinde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli terör örgütü üyelerine yardım ve yataklı yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK militanları tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, polis ve sivillerin bulunduğu 225 kişi yaralanmıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.