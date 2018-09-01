Elazığ emniyetinden, emniyet kemeri uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile 08 Ağustos -15 Kasım 2018 tarihleri arasında trafik güvenliğine yönelik tedbirler uygulanarak, hız ve emniyet kemerlerinin denetiminin etkinliğinin artırılması sureti ile ölümlü ve yaralamalı Trafik kazalarının 2017 aynı dönemine göre yüzde 2 oranında azaltılmasına yönelik planlanan 100 günlük eylem planı hayata geçirilmiştir.Dünya Sağlık Örgütünün 2015 Yol Güvenliği Küresel Durum Raporunda, emniyet kemerinin kullanımının trafik kazalarında ölüm riskini sürücü ve ön koltukta oturanlar için yüzde 50, arka koltukta oturanlar için yüzde 70, çocuklarda ise yüzde 54-80 oranında azalttığı belirtilmektedir"denildi.

Açıklamanın devamında ise," Ülkemizde ve ilimizde meydana gelen trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarının en aza indirilmesi amacıyla ilimiz genelinde birçok noktalarda bulunan PTS (Plaka Tanıma Sistemleri), KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) kameralarında ve Trafik Uygulama Noktalarında denetimlerimiz artırılarak yapılmaktadır. Emniyet kemeri kullanmayan sürücü ve yolculara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca İdari para cezası Karar Tutanakları düzenlenmektedir. Bu nedenle, karayolunu kullanan tüm sürücü ve yolcularımızın emniyet kemerini kendi can güvenlikleri için kullanmaları önem arz etmektedir. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerimizce başta şehirler arası yollar olmak üzere şehrin giriş-çıkışları ile şehir merkezinde araç sürücü ve yolcuları (ön ve arka koltuklarında) üzerinde emniyet kemeri takmayanlara gerekli cezai işlemler artarak uygulanacaktır"ifadelerine yer verildi.