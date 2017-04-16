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16 Nisan 2017 23:03

Elazığ ’Evet’i kutladı

Elazığ’da vatandaşlar referandumda çıkan ‘evet’ sonucunu kutladı.

Elazığ ’Evet’i kutladı

16 Nisan 2017 23:03


405 bin 354 seçmene sahip olan Elazığ’da 342 bin 529 kişi sandık başına gitti. Geçerli sayılan 335 bin 394 oydan 240 bin 774 evet çıkarken 94 bin 620 de hayır çıktı. Yüzde 71,79 oranında evet’in çıktığı Elazığ’da kutlamalar yapıldı. Oyların belli olmasıyla beraber 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, meşaleler yakıp Türk bayrakları sallayarak sonucu sevinçle karşıladı. Yoldan geçen vatandaşlar da kornalarını çalarak sonuçları kutladı.


Meydana kuruluna platformda vatandaşla seslenen AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kazanılan zaferin Elazığ’ın ve tüm Türkiye’nin zaferi olduğunu söyledi.


Platforma gelen Milli Savunma Bakanı Şuay Alpay, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Metin Bulut, Tahir Öztürk ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kalabalığı selamladı.




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