Elazığ Günleri 4-7 Ekim'de İstanbul'da

Geçtiğimiz yıl Ankara'da gerçekleşen bu yıl ise 4-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da yapılması için çalışmalarına başlanılan "Elazığ Günleri ' etkinliği için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Elazığ'ın tanıtımı amacıyla, Elazığ Valiliği koordinesinde ‘Elazığ Günleri ' etkinliği için hazırlıklar son aşamaya geldi. 4-7 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek etkinlik öncesi, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde koordinasyon toplantısı yapıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Burak Soylu, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve işletmeciler katıldı. Toplantıda etkinliğin yapılacağı alan ve yerleşim planları, fuara götürülecek malzemeler, ulaşım ve neler yapılacağı ile ilgili istişare yapıldı.

İstanbul'da etkinliğin yapılacağı alanda çok güzel bir alt yapı oluşturulduğuna dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırık," Bizim arzumuz Elazığ'ı turizmi, kültürü ve gastronomisi ile tanıtmak. Elazığ'ın mutfağı da oraya taşımak istiyoruz. Bazı yöresel ürünlerin orada uygulamalı olarak yapılarak görsel olarak ta gelenlere hitap edilmeli.Geçtiğimiz yıl Ankara'da güzel bir etkinlik yapmıştık, İstanbul'da da başarıyla yapacağımıza inanıyorum. Temel amacımız Elazığ'ı markalaştırmak ve dünya vitrinine çıkarmaktır"dedi.

İstanbul'daki tanıtım günlerinde Elazığ'ın yöresel ürünlerini, en iyi şekilde tanıtacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Bunu hem esnafımız, hem de kamu kurum ve kuruluşlarımız en iyi şekilde yapmalı. Biz Ankara'daki tanıtım günlerinde çok emek verdik. Şartlarımızı zorladık ve şartlarımızın üzerine çıktık ki daha güzel olsun. Bu tip organizasyonlarda, organizasyonun başlangıcından bitimine kadar problemsiz ve olaysız bitmesi en önemli unsurdur. Biz her organizasyonda eksiğimizi göreceğiz ama bir diğer organizasyonda bu eksiğimizi gidermenin mücadelesini vereceğiz. Ankara'daki tanıtım günlerinde, Elazığ Belediyesi olarak biz bütün esnafımızın taşıma ihtiyacını karşıladık. Tanıtım günlerinde elbette kazanacağız ama kazanmaktan önce kendi şehrimizi tanıtırsak gerçek kazanç o zaman olacak. Oraya gelen insanları Elazığ'a çekebiliyor, gelme isteği ve ihtiyacı duyuyorlarsa esas kazancımız bu olacaktır. İstanbul'daki Elazığ tanıtım günlerinde de bütün esnafımızın taşıyacağı yükü İstanbul'a ücretsiz taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Organizasyonla ilgili detaylı bilgilerin verilmesinin ardından katılımcılarda düşüncelerini aktardı.