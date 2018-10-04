Elazığ her yerde okudu, toplam 1 milyon 325 bin kitap okundu

‘Elazığ Her Yerde Okuyor' kampanyası kapsamında 126 bin 913 öğrenci ve 8 bin 810 öğretmen toplam 1 milyon 325 bin 819 kitap okudu.

Elazığ'da 24 Kasım 2017 öğretmenler gününde Valilik tarafından başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütülen ‘Elazığ Her Yerde Okuyor' kampanyası süresince yüzbinlerce kişi tarafından milyonlarca kitap okundu. Kampanya kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 482 okul başta olmak üzere birçok kurum, STK ve vatandaşlara kitap dağıtıldı. Aynı şekilde tüm kurumlar tarafından desteklenen proje büyük ilgi gördü. Proje ile 126 bin 913 öğrenci ve 8 bin 110 öğretmen toplam 1 milyon 325 bin 819 kitap okudu. Toplamda 113 milyon 597 bin 121 sayfanın okunduğu ve başarılı bir şekilde yürütülen proje, Türkiye genelinde de büyük yankı uyandırdı.

24 Kasım 2017'de ‘Elazığ Her Yerde Okuyor' projesini başlattıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “İlk olarak 2023'ü hedefledik. Daha sonraki düsturumuz beşikten mezara kadar ilim gereği hayat boyu devam edecek. Önemli olan çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak. 24 Kasım 2017 tarihinden okulların tatil olma sürecine kadar bir milyon 325 bin 819 kitap yani 113 milyon 597 bin 121 sayfa okundu. Bu kampanya 2018-2019 yılında da devam edecek. Bu çalışmamız ilk dersin ilk 20 dakikası ve ikinci haftada ikinci dersin ilk 20 dakikası okumak üzere hafta olarak devam ediyor. Bu sayede hem çocuklarımızın dersleri aksamamış oluyor hem de farklı dersler bu şekilde değerlendirilmiş oluyor. Çocuklarımız ilkokul, ortaokul ve kısmen de lisede çok büyük bir başarı elde etti. Özellikle de çocuklarımız okuma alışkanlığını kazandılar” dedi.

Kurumlardan büyük destek aldıklarını dile getiren Gürtürk, “Kitabı olmayan kurumlara kitap desteği verdik. Bazı dezavantajlı illerimize kitap desteğinde bulunduk. Öğrencilerimiz bu konuda en üst düzeydeler hem okudular okuduklarını da hayatına yansıttılar. Köy okullarına ve ilçelerimize kitap desteği oldu. Valimizin çalışması sonucunda ilimize bayağı kitap desteği aldık. Okunan kitap sayısı iyi bir rakam. Bu yılda bunu katlayarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizde de gördüğümüz gibi hepsi kitap kurdu. Bunu biz geliştirerek Türkiye'ye bir örnek olsun yönünde de bir çalışmalarımız var. İnşallah tüm Elazığ'ı her yerde okutmak için büyük bir çapa sarf ediyoruz” diye konuştu.