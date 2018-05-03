Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Elazığ Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Elazığ Her Yerde Okuyor’ kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Kredi Yurtlar Kurumu’da (KYK) kampanyaya katıldı. KYK Sahra Ana Yurt Müdürlüğünün ortak alanında program düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen kitapları okuyan yurt öğrencileri, önemli bir toplumsal sorumluluk projesine imza attı.

Kampanyanın bütün okular da başladığına vurgu yapan KYK Elazığ İl Müdürü Süphi Döner, “Daha sonra kamu kurumlarında tırmanışa geçti. Bizlerde inşallah yılın sonuna geldiğimiz şu günlerde tüm okullarda ve yurtlarda etkinlik yapıyoruz. Okumak bir zenginliktir. Mutlaka oturup bu günlerimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla ben sizlerin bu konuda çok duyarlı olduğunuzu düşünüyorum. Burada yaptığımız etkinliğin sadece bir temsili olduğunu, hepinizin okuma durumunda çok çok iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kampanyaya geçen sene başladıklarını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk ise“Bizim burada amacımız okuma alışkanlığını davranışa dönüştürmektir. Eğer bu davranış gelişirse bizde amacımıza ulaşacağız” diye konuştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, KYK Elazığ İl Müdürü Süphi Döner ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.