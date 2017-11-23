’Elazığ Her Yerde Okuyor’ projesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ‘Elazığ Her Yerde Okuyor’ projesinin tanıtım toplantısı Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı. Toplantıda hazırlanan projeyle öğrencilere kitap okumayı sevdirerek, okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

İnsanın doğduğu andan itibaren öğrenme güdüsüyle hayata başladığını belirten Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “İnsan okuma yazma yetisini kazandığı andan itibaren öğrenme yetisini okuyarak taçlandırır. Okumak uzun bir yolculuktur. Okumak beşikten başlar mezarda biter. Okumak iğne ile kuyu kazmak gibidir. Kararlılık ve sabır ister. Okumak bir arayıştır ve hayata farklılık kazandırır” dedi.

Bilgili insanların güçlü olduğunu aktaran Milli Eğitim İl Müdürü Feyzi Gürtürk, “Beşikten mezara kadar okumalıyız. Bizler okuyarak yüreklere dokunacağız ve içimizdeki uyuyan devi de uyandırmış olacağız. Okuyan insanların ölüsü bile okumayan insanların dirisinden çok daha değerlidir” diye konuştu.

Programa Vali yardımcısı Erkan Kaçmaz ile Milli Eğitim İl Müdürü Feyzi Gürtürk’ün yanı sıra eğitimciler katıldı.