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01 Ağustos 2018 12:50

Elazığ İl Özel İdare’ye İsrail’den pivot

Elazığ İl Özel İdare, İsrail Süper Lig ekibi Hapoel Petah Tikva’dan Shakeya Leary’i transfer etti.

Elazığ İl Özel İdare’ye İsrail’den pivot

01 Ağustos 2018 12:50


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare, yeni sezondaki yabancı yıldızını buldu. Son 3 sezonda Sharon Houston’un domine ettiği pota altını yeni sezonda Amerikalı pivot Shakeya Leary dolduracak.


Geçtiğimiz sezon İsrail Süper Ligi’nde mücadele eden Hapoel Petah Tikva’da oynayan Shakeya Leary önümüzdeki sezondan itibaren Elazığ İl Özel İdare’nin bir parçası olacak. 1990 doğumlu ve 1.89 boyundaki pivot oyuncusu geçtiğimiz sezon İsrail Süper Ligi’nde 21 maçta 34.2 dakika süre alıp 9.6 sayı, 13.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.




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