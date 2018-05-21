Elazığ İŞGEM 4. yönlendirme kurulu toplantısı yapıldı

Yönlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Elazığ İŞGEM’in Genişletilmesi Projesinin 4. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında, İŞGEM ortakları ile paydaşlarının katılımıyla İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda İŞGEM yetkilileri, son 4 aylık dönemdeki faaliyetler ile planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Son 4 aylık faaliyet dönemi içerisinde İŞGEM’e 107 proje başvurusu olduğunu belirten Proje Kilit Uzmanı Barbaros Tunç, “Bunlardan 29’u değerlendirme komitesinin listesine alındı. 14’ünün ön kuluçka danışmanlığında incelenmesi devam ediyor. 64 başvuru ise proje sahiplerinin talebiyle incelenmesinden vazgeçildi. Bu süreçte Elazığ İŞGEM, 3. nesil bir kuluçka merkezi hizmeti sunuyor “dedi.

Son 4 aylık dönemde yapılan çalışmaların bazılarını özetleyen Tunç, “ 4 ay içerisinde işletme analizinin yapılması ve işletme analizi raporlarının yazılması, potansiyel girişimcilerin iş planlarının gözden geçirilmesi, genel bilgi toplama görüşmelerinin yapılması, İŞGEM ’in 5 yıllık iş planının ve hizmet kılavuzlarının hazırlanması var. Bunun yanında yine İŞGEM logosunun ve kurumsal kimlik setinin geliştirilmesi, Elazığ, Tunceli ve Malatya da tanıtım seminerleri düzenlenmesi gibi çalışmalar var” diye konuştu.

Toplantıya, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Yöneticisi Özden Karadağ, FKA Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, İŞGEM ortak ve paydaşları ile Proje Teknik Destek Ekibi katıldı.