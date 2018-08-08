Elazığ İŞGEM tanıtım toplantısı yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantı protokol konuşmalarının ardından İŞGEM tanıtım sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Elazığ İŞGEM’in sadece teknik destek olmadığını belirten, Proje KOBİ Genel Direktörü Barbaros Tunç, ‘‘Çok değerli sivil toplum kuruluş temsilcileriyle başkanlarıyla görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde, Elazığ İŞGEM büyütülüyor projesiyle teknik destek olmaktan çıktık. Artık proje değil de direkt olarak Elazığ İŞGEM demeye başladık. Bu bizim için çok büyük bir gelişmedir ’’dedi.

Elazığ İŞGEM’i Türkiye’de rol model haline getirmek istediklerini dile getiren Tunç, ‘‘ İlk geldiğimiz zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde halı hazırda var olan İŞGEM 2005 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin kurulmuş ilk ikisinden biridir. Hem ortaklarının hem paydaşlarının hem de STK başkanlarının görüş ve tavsiyeleriyle kendimize çok önemli misyonlar yükledik. Bunlardan en önemlisi, Elazığ İŞGEM’i Türkiye’de bir rol model haline getirmek ve öncü bir kurum yapmaktır’’ diye bilgi verdi.

Tanıtım toplantısına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, STK temsilcileri ve İŞGEM yetkilileri katıldı.