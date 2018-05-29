Elazığ İŞGEM’de çalıştay düzenlendi

İŞGEM Toplantı Salonunda kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin katılımı yapılan çalıştayda ortak bildirge hazırlandı. Bildirge imzalanarak İŞGEM’in misyonu ve vizyonu doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlendi.

Elazığ İŞGEM’in son derece modern bir altyapı ile tamamlanarak yatırımcıların hizmetine girdiğini ifade eden Proje Takım Lideri William Mcconkey, Elazığ İŞGEM’in ülke de ilk ve tek olarak 3. Nesil İŞGEM Modeli olarak hizmet verdiğini, Ön Kuluçka, Koçluk ve Danışmanlık Hizmeti ile örnek olduğu kaydetti.

İŞGEM Direktörü Ömer Naci Karataş’da;" İŞGEM’in 2004’lerden beri bir tarihçesi var. Elazığ’da projesiyle buraya kadar geldi. Bugün geldiğimiz noktada İŞGEM’in mevcut hizmetlerine ilaveten bu bölgede neler yapabiliriz, bölge ekonomisine, ilimize daha fazla nasıl katkılarda bulunabiliriz bunun için buraya geldik. Bu çalıştayı düzenledik"dedi.

Proje Uzmanı Murat Ocak ise katılımcılara sunum yaptı.