Elazığ Kapalıçarşı’da Ramazan bereketi

Elazığ’da 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar esnafında yüzünü güldürdü. Hurmasından orciğine, balından, peynirine kadar birçok ürün bulunan Kapalıçarşı da Ramazan ayı ile başlayan tatlı telaş sürüyor. Alışveriş yapmak için kapalı çarşıya gelen vatandaşlar, kendi bütçelerine göre Ramazan alış verişi yapıyor. İftara yakın kalabalığın daha da arttığını dile getiren esnaflar, ramazanın bereketinden faydalandıklarını ifade etti.

Ramazanın ve satışların gayet iyi geçtiğini belirten kapalı çarşı esnaflarından Çetin Ay ,”Her yıl olduğu gibi kapalı çarşı yine Ramazan ayında gayet kalabalık. Müşterilerimiz il gösteriyor. Memnunuz. Hurma, kahvaltılık ürünler ve bal rağbet görüyor” dedi.

İftara yakın hareketliliğin yoğun olduğunu aktaran esnaflardan Mustafa Köse ise, “İnsanlar iftara yakın acıktığı için ürünleri iştahları çekiyor. Bide son hafta genelde bayram hazırlığı oluyor. Tabi Ramazan bereketli geçiyor. Genelde tatlı, cevizli sucuk, lokum, kayısı, helva, hurma, badem şekeri gibi ürünler iftara yakın daha çok satılıyor” diye konuştu.

Ramazan aylarında kapalı çarşının çok canlı geçtiğini ifade eden esnaflardan Yalçın Sevinç ise, “Büyük bir sevinç ve şevkle Ramazanımızı geçiriyoruz. Allah hepimizin Ramazanını da kabul etsin. Gerçekten de çarşı olarak ürünlerini fiyat olarak gayet ucuz veriyor. Onun için çarşımız gayet canlı ve güzel. Bu şekilde ramazanımızı geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.