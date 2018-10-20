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Elazığ-Malatya yolunda kaza

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 4 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 4 kişiye de ambulansta müdahale edildi.


Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 44 BJ 799 plakalı araç ile 23 Al 409 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlardan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumları iyi olan 4 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.


Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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