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30 Mayıs 2018 13:22

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ’ye ankesör operasyonu:12 askere gözaltı

Elazığ’da merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1’i albay 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 12’si yakalandı.

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ’ye ankesör operasyonu:12 askere gözaltı

30 Mayıs 2018 13:22

Gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefonla görüşme yaptığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK içerisindeki örgütün Mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ankesörlü telefonla örgütle bağlantılı kişilerle irtibat kuran görevde olan ve ihraç edilenlerin de araların da olduğu 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 8 üsteğmen tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Mardin, Isparta, Hakkari ve Balıkesir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 12’si gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.




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