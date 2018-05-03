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03 Mayıs 2018 12:15

Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Elazığ merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

03 Mayıs 2018 12:15


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY ile bağlantılı olan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aralarında doktor ve öğretmenlerin de olduğu 12 şüpheli tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün Elazığ merkezli Bursa, Kahramanmaraş, Mersin ve Siirt’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltı alındı.


Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




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